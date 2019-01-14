Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Ücretsiz Fidan Dağıtımı Başladı

Nilüfer'de Ücretsiz Fidan Dağıtımı Başladı

29 dakika önce

Nilüfer'de ücretsiz fidan dağıtımı başladıBURSA - Nilüfer Belediyesi, "Yeniden yeşil Bursa için" için bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyor.

Nilüfer'de ücretsiz fidan dağıtımı başladı

BURSA - Nilüfer Belediyesi, "Yeniden yeşil Bursa için" için bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyor.
Nilüfer Belediyesi'nin her yıl gerçekleştirdiği ağaçlandırma kampanyası bu yıl da başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Alaaddinbey hizmet binasında gerçekleştirdiği fidan dağıtımına Nilüferliler yoğun ilgi gösterdi. Fidanları teslim alarak araçlarına yükleyen vatandaşlar bu hizmetten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.
Fidan dağıtımının ilk gününe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bu yıl kampanya dahilinde toplam 26 bin adet limoni, servi, ıhlamur, leylandi çınar, erguvan ve oya ağacı fidanını, vatandaşlar aracılığıyla toprakla buluşturacaklarını söyledi.
Bozbey, "Her yıl Nilüfer'in ağaçlandırılmasına, yeşillenmesine katkı sağlamak maksadıyla vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Tek dileğimiz vatandaşlarımızın bu fidanları toprakla buluşturması ve onların bakımını sağlamasıdır. Hem okullarımızdan hem de vatandaşlarımızdan yoğun talep var. Ağaç sayımız artıkça yeşil alanlarımız artacak ve havamız daha temiz olacak. Böylece önümüzdeki yıllarda özlediğimiz 'Yeşil Bursa'yı görmüş olacağız. Kampanyaya destek olan, yıllardır bu uygulama ile Türkiye'ye örnek olmamızı sağlayan tüm Nilüferliler'e teşekkür ediyorum" dedi.
Daha yeşil bir Nilüfer için fidan dikmek isteyen vatandaşlar fidanları, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey hizmet binasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden, mesai saatleri içinde tutanak karşılığında ücretsiz bir şekilde alabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

Bursa, nilüfer belediyesi, Nilüfer, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı

Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:43:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Ücretsiz Fidan Dağıtımı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]