Son Dakika Haberleri: Nilüfer'in Kitap Kurtlarına Teşekkür

Nilüfer'in Kitap Kurtlarına Teşekkür

12 dakika önce

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ne bağışta bulunan, en çok kitap okuyan, katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

Nilüfer'in Kitap Kurtlarına Teşekkür, System.String[]
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ne bağışta bulunan, en çok kitap okuyan, katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

Nilüfer Belediyesi 55. Kütüphane Haftası çerçevesinde kütüphanelerden yıl boyunca en çok ödünç kitap alan okuyuculara, kitap bağışçıları ve atölye eğitimcilerine teşekkür belgesi ve sertifika verdi. Üçevler Kütüphanesi'nde düzenlenen törene Belediye Meclisi Üyesi Turgay Erdem de katıldı. Erdem konuşmasında, "Kitap okumayı seven ve kütüphanelerin ortak duygularda buluşan bireyleri bir araya getiren büyülü alanlar olduğuna inanan biri olarak 55. Kütüphane Haftası'nı kutluyorum. Kütüphaneler şehri Nilüfer'in, en güzel kütüphanelerinden biri olan Üçevler Kütüphanesi'nde siz kitapseverlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kitaba değer veren herkesin yaşama da değer verdiğine inanıyorum. Nilüferli kitap dostlarının kitap okuyarak, kütüphanelere gelerek ve kütüphanelere kitap bağışlayarak hayata kattıkları nedeniyle tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

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