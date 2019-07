Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, görsel şölen sunuyor

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde bulunan, üzerindeki nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Kayıklara binerek göl üzerinde gezenler, birçok su kuşu, ender bulunan balık türleri ve nilüfer çiçeklerini yakından görüyor.Denizli'ye 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Işıklı Gölü, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Doğal SİT alanı ilan edilen, beyaz renkli nilüferleriyle ünlü göl, doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi. Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor. Göl kenarında bulunan kayıklara binen ve gölün üzerinde gezme şansı yakalayan ziyaretçiler, nilüfer çiçekleri başta olmak üzere çok sayıda canlı ve bitki türünü yakından görme fırsatı yakalıyor. Fotoğrafçılar için de doğal bir plato olan Işıklı Gölü, çevre illerden de hafta sonunu değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin akınını uğruyor.'BÖLGEDEKİ YABAN GEYİKLERİNİ İZİNLE AVLAMAK İÇİN ABD'DEN GELENLER VAR'Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, göreve gelmelerinin ardından Işıklı Gölü'ndeki turizm çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Işıklı Gölü'nü tanıtıp çok sayıda turisti ilçelerinde ağırlamak istediklerini belirten Vural, "Çivril tarihi ve doğanın buluştuğu bütün güzelliklere sahip. Tek eksiğimiz bölgede yatırımın olmaması. Biz bu bölgeye tüm girişimci ve yatırımcıları bekliyoruz. Konaklamak için tesislere ve restoranlara ihtiyaç var. Bölgedeki yaban geyiklerini izinle avlamak için ABD'den gelenler var. Göle gelen misafirleri burada en azından 1 gün de olsa ağırlamak istiyoruz. Doğal güzellikleri seyretmek için ülkemizin her tarafından misafirler akın akın gelmeye başladı. Şu an turistlerimiz var ama sayısının artmasını istiyoruz" dedi.Denizli şehir merkezinden Işıklı Gölü'nü gezmek için geldiğini belirten Zeynep Şerbetçi de, "Her taraf yemyeşil. Göl kenarında yeşilliklerin içinde tertemiz havada gezebilmek bir harika. Kayıklara binerek nilüfer çiçeklerini yakında gördüm. Işıklı Gölü'nü ve çevresini çok beğendim. Çok heyecan verici bir geziydi" diye konuştu.

