Son Dakika Haberleri: Nisa Örs bulundu
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Nisa Örs bulundu

10 dakika önce

Eskişehir'de, 'Okula gidiyorum' diye çıkan ve hafta başından beri bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki genç kız Nisa Örs'ün bulunduğu açıklandı.

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Eskişehir'de, 'Okula gidiyorum' diye çıkan ve hafta başından beri bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki genç kız Nisa Örs'ün bulunduğu açıklandı.

Annesi, parti yönetiminde yer alan Nisa ile ilgili bir açıklama yapan DSP Odunpazarı İlçe Başkanı Fatih Altaş, "Kayıp Nisa Örs saat: 17.33 itibariyle Emniyet mensuplarınca bulunmuştur. Gerekli adli ve tıbbi kontrolleri sonrasında daha detaylı bilgi paylaşılacaktır. Basın mensuplarımızın göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:02 Kaynak: İHA
Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa
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