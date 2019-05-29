Nisa Örs bulundu

Eskişehir'de, 'Okula gidiyorum' diye çıkan ve hafta başından beri bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki genç kız Nisa Örs'ün bulunduğu açıklandı.

Eskişehir'de, 'Okula gidiyorum' diye çıkan ve hafta başından beri bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki genç kız Nisa Örs'ün bulunduğu açıklandı.



Annesi, parti yönetiminde yer alan Nisa ile ilgili bir açıklama yapan DSP Odunpazarı İlçe Başkanı Fatih Altaş, "Kayıp Nisa Örs saat: 17.33 itibariyle Emniyet mensuplarınca bulunmuştur. Gerekli adli ve tıbbi kontrolleri sonrasında daha detaylı bilgi paylaşılacaktır. Basın mensuplarımızın göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!

Ücretini isteyen avukat, magandalar tarafından tekme tokat dövüldü

Kız arkadaşı için annesini sopayla öldüren genç: Seviyorum

Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı