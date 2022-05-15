Nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi

15.05.2022 20:58
Nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir nişan etkinliğinde dağıtılan tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastanel kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir nişan etkinliğinde dağıtılan tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastanel kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çamcılar Köyü'nde 60 kişinin katıldığı nişan töreninde ikram edilen tavuk yemeğini yiyenlerden bir kısmı rahatsızlanarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuran 19 kişi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin tavuktan numune aldığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedavisi tamamlanan 19 kişi taburcu edildi.


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Devlet Hastanesi, Alaplı, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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