Nişanlı Çift Sel Sularına Kapıldı: 1 Ölü, 1 Kayıp (2)
40 dakika önce
GENÇ KIZIN ARDINDAN NİŞANLISININ DA CESEDİ BULUNDUMuğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılan nişanlı çiftten Billur Atik'in (23) ardından Çağlar Bencik'in (27) de cesedine ulaşıldı.
GENÇ KIZIN ARDINDAN NİŞANLISININ DA CESEDİ BULUNDU Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılan nişanlı çiftten Billur Atik'in (23) ardından Çağlar Bencik
'in (27) de cesedine ulaşıldı. Bencik'in cesedinin, Atik'in cesedine 200 metre mesafede, tarla içinde bulunduğu belirtidi. Olayın ise Mumcular ile Çömlekçi
Mahallesi arasındaki bölgede olduğu ifade edildi.
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Haber: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla), DHA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:19 Kaynak: DHA
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