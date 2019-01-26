Son Dakika Haberleri: Nişanlı Çift Sel Sularına Kapıldı: 1 Ölü, 1 Kayıp (2)

Nişanlı Çift Sel Sularına Kapıldı: 1 Ölü, 1 Kayıp (2)

40 dakika önce

GENÇ KIZIN ARDINDAN NİŞANLISININ DA CESEDİ BULUNDUMuğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılan nişanlı çiftten Billur Atik'in (23) ardından Çağlar Bencik'in (27) de cesedine ulaşıldı.

Nişanlı Çift Sel Sularına Kapıldı: 1 Ölü, 1 Kayıp (2), System.String[]
GENÇ KIZIN ARDINDAN NİŞANLISININ DA CESEDİ BULUNDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılan nişanlı çiftten Billur Atik'in (23) ardından Çağlar Bencik'in (27) de cesedine ulaşıldı. Bencik'in cesedinin, Atik'in cesedine 200 metre mesafede, tarla içinde bulunduğu belirtidi. Olayın ise Mumcular ile Çömlekçi Mahallesi arasındaki bölgede olduğu ifade edildi.

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Haber: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla), DHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

Bodrum, Bencik, Güncel
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