Uluslararası Gusi Barış Ödülleri açıklandı - Son Dakika

Uluslararası Gusi Barış Ödülleri açıklandı. 19. Uluslararası Gusi Barış Ödülü'nün Türkiye adına sahibi Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal oldu.

Filipinler merkezli Gusi Barış Ödülü Vakfı tarafından verilen ve " Asya'nın Nobeli" olarak adlandırılan Uluslararası Gusi Barış Ödülleri açıklandı. Çalışmalarıyla dünya barışına katkı sağlayan kişilere verilen ödülün Türkiye adına sahibi Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal oldu. 19. Uluslararası Gusi Barış Ödülü'nü bu yıl Türkiye'ye kazandıran isim olan Dr. Levent Uysal, dünya barışına katkı sunan kalıcı değerlerin üretilebilmesi adına eğitim ve teknolojiyi başarıyla sentezleyen çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

"EĞİTİMLİ TOPLUMLAR BARIŞI DOĞURUR"

Ödül töreninde konuşan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, küresel barışın sağlanması ve sürdürülebilmesinde eğitim ve onun kullanımına sunulan teknolojilerin önemine vurgu yaptı. Nişantaşı Üniversitesi olarak modern eğitim imkanlarını teknolojik altyapılarla desteklediklerini ve Türkiye'nin ilk teknolojik kampüsü olan NeoTech Campus'ü Türk eğitiminin hizmetine sunduklarını belirten Dr. Levent Uysal, "Eğitimli toplumlar barışı doğurur. Barışçıl olmanın ve hep öyle kalabilmenin yolu da eğitimden geçiyor. Uluslararası eğitim daha da yaygınlaşmalı ki barışçıl düşünce yapısı da o oranda artsın ve kalıcılık sağlansın" ifadelerini kullandı.

Eşitlikçi bir yaklaşımla kız öğrencilerin nitelikli ve kaliteli bir eğitim almasının imkanlarını genişletmeye çalıştıklarını kaydeden Dr. Levent Uysal, "Çünkü her şeyden önce insan diyor ve insanı yetiştiren en önemli varlığın kadın olduğunu biliyoruz. Güçlü toplumların temelini önce insan yetiştiren annelerin atacağına inançla öncelikle kız çocukları ile başlayan ve annelere uzanan bir destek mekanizması kurduk. Bu süreçte sağlam bir zincir kurarak hep birlikte mutluluk içinde yaşamanın yol haritasını belirlemek istiyoruz" dedi.

"NEOTECH CAMPUS'ÜMÜZ DÜNYAYA ÖRNEK"

Dünyaya ve insanlığa faydalı olma hedeflerinde önemli bir unsurun da "Ekoloji" olduğunu belirten Dr. Levent Uysal, "Kampüslerimizin hepsi yaşanabilir ve 'yeşil enerji' destekli organik yapılardan oluşuyor. Dünyaya bizden sonra gelecek nesilleri de düşünerek özellikle mühendislik fakültelerimizde geri dönüşümlü

enerjinin yapılanması ile ilgili birçok patent çalışmamız var. Buradan elde edeceğimiz katma değeri Türkiye'ye, tüm devletlere ve bütün insanlığa hiçbir karşılık almadan sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımını geliştirmeye odaklandıklarını kaydeden Dr. Levent Uysal, "Teknolojide ne kadar güçlü olursak, gençlerimizi ne kadar dünya ile eşit standartlarda eğitebilirsek hem Türkiye'ye hem de dünyaya o kadar faydalı olacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden kurmuş olduğumuz kampüsümüzde, "NeoTech" adı altında son derece modern laboratuvarların, sınıfların olduğu bir eğitim yapılanmasına gittik. Bu hem Türkiye hem de dünya için bir örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

"Eğitimde gelişim ve kültürel etkileşimle dünya barışını daha da ileriye götürebileceğimizi düşünüyorum" diyen Dr. Levent Uysal, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh cihanda sulh" sözleriyle tamamladı.