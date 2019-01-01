Nişantaşı'nda Lüks Araçlara Trafik Denetimi
1 saat önce
Nişantaşı'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı.
Nişantaşı
'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı. Denetime takılan Ali Kaptan adlı vatandaş, "Bu arabanın doğası bu, basmazsan bu araba motor yer. Sıkıntı yok, biz de ceza yeriz" dedi. Denetim esnasında siyah araçtaki kadının makyajını tazelemesi dikkat çekti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:09 Kaynak: DHA
Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Son Dakika! Japonya'nın Başkenti Tokyo'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 9 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın En Seçkin Lideri' Seçildi