Son Dakika Haberleri: Nissan CEO: FCA birleşmesi durumunda Renault ile ilişkilerimizi gözden geçiririz
Son Dakika Ekonomi Haber

Nissan CEO: FCA birleşmesi durumunda Renault ile ilişkilerimizi gözden geçiririz

24 dakika önce

– Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, Groupe Renault'nun Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmesi durumunda, Nissan'ın kendi çıkarlarını korumak için Renault ile ortaklığını gözden geçireceğini söyledi.

Nissan CEO: FCA birleşmesi durumunda Renault ile ilişkilerimizi gözden geçiririz, System.String[]
Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, Groupe Renault'nun Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmesi durumunda, Nissan'ın kendi çıkarlarını korumak için Renault ile ortaklığını gözden geçireceğini söyledi.
Saikawa, FCA'nın, Renault, Nissan ve Mitsubishi'den oluşan ortaklığa katılmasının işbirliği alanları açacağını söyledi ve ekledi:
"Ancak sözü edilen öneri, tam bir birleşmeye öngörüyor ve gerçekleşmesi durumunda partnerimiz Renault'nun yapısını değiştirecek. Bu durumda Renault ve Nissan arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesini gerektirir."
Renault ve FCA arasıdaki görüşmelerin, önerinin finansal maddeleri nedeniyle çıkmaza girdiği ileri sürülüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:32 Kaynak: DHA
CEO, Nissan, Renault, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak! Annesini trafik müdürüne şikayet etti: Elmasını dışarı attı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 16:56:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nissan CEO: FCA birleşmesi durumunda Renault ile ilişkilerimizi gözden geçiririz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]