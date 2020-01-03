Nizip Belediye Başkanı Sarı esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sohbet etti.

Sarı, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde gerçekleşen ziyaretteki konuşmasında, vatandaşlarla buluşmak üzere gerçekleştirilen ziyaretlerden büyük keyif aldığını söyledi.

Hem vatandaşın sorunlarını dinlediğini, hem de belediye olarak yürüttükleri çalışmaları anlattıklarını belirten Sarı, "Daha güzel yatırımlar, daha güzel Nizip için bu sohbetlerle çözüm üretiyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde güzel ilçemize etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız." dedi.