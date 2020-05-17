Nizip'te 8 hanede karantina sürüyor - Son Dakika

Nizip'te 8 hanede karantina sürüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde toplam 28 kişinin ikamet ettiği 8 hanede korona virüs nedeniyle karantina uygulaması devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde toplam 28 kişinin ikamet ettiği 8 hanede korona virüs nedeniyle karantina uygulaması devam ediyor.

Ülke genelinde korona virüs (Covid -19) ile mücadele devam ederken, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 28 kişinin yaşadığı 8 evde karantina uygulamasının devam ettiği belirtildi. Nizip Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilçemiz genelinde 13.05.2020 tarihi itibarıyla toplam 8 hanede 28 kişi karantina altında bulunmaktadır" denildi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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