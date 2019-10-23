Son Dakika Haberleri: Nizip'te hırsızlık iddiası
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Nizip'te hırsızlık iddiası

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinden televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Nizip'te hırsızlık iddiası, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinden televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Kökmen Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen televizyon hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen M.S.Ö, H.K. ve A.A'yı evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adlileye sevk edilen zanlılardan H.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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