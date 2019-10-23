Nizip'te hırsızlık iddiası
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinden televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinden televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Mustafa Kökmen Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen televizyon hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen M.S.Ö, H.K. ve A.A'yı evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adlileye sevk edilen zanlılardan H.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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