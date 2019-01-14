Son Dakika Haberleri: Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçmak isterken durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı.

Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçmak isterken durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek için eski Antep yolu üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobilin kendilerini fark etmesi üzerine uygulama noktasına gelmeden tali yola kaçtığını fark etti. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan ve içerisinde A.E., H.Ç. ve İ.D. isimli şahısların bulunduğu otomobili Fırat Mahallesi'nde durdurdu. Polis ekipleri otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden A.E.'nin yere bir şeyler döktüğünü fark etti. Kovalamaca sonucu yakalanan A.E.'nin yere attığı maddenin eroin olduğu belirlendi. Şahısların üzerinde de arama yapan ekipler, 25 gram eroin daha ele geçirdi. Şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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