Son Dakika Haberleri: Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı

Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı

47 dakika önce

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama kapsamında Kütahya'da, Asım Gündüz Caddesi'ndeki 1. Noter, nöbet hizmeti veriyor.

Nöbetçi Noter
Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama kapsamında Kütahya'da, Asım Gündüz Caddesi'ndeki 1. Noter, nöbet hizmeti veriyor.

Kütahya 1. Noter Katibi Yusuf Berta, gazetecilere yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına başladıklarını bunun özellikle hafta sonu işlem yapacak vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Özellikle hafta sonları araç alım satımlarının yoğun olduğunu anlatan Berta, şunları kaydetti:

"Noterliğimizde, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da genellikle bütün işlemler yapılabiliyor. Uygulama oldukça memnuniyetle karşılandı. Araba pazarları hafta sonları oluyor ve satış işlemleri genelde hafta sonları oluyor. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde alım satım işlemlerini yapabiliyor. Uygulama yeni olmasına rağmen hafta içi kadar olmasa da şimdi de yoğunluk ve ilgi var. Uygulama sayesinde hafta sonu alım satım işlemlerinin pazartesi veya salıya sarkmasından kaynaklanan yoğunluğun azalmasını düşünüyoruz. Uygulamanın vatana millete hayırlı olmasını diliyorum."

Esnaf Erol Sarıkaya ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Noterde vekalet işlemi yaptıran Emre Aydar da noterlerde hafta sonu nöbet uygulamasının yerinde bir uygulama olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:59 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
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