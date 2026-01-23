NÖHÜ, Yaşam Bilimleri'nde Türkiye'de İkinci

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazında Dünya sıralamasında "Yaşam Bilimleri" alanındaki "Uluslararası Görünüm" kategorisinde Türkiye'de ikinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite 157 milyon atıf, 18 milyon araştırma yayını ve 93 binden fazla akademisyenin anket verilerine dayalı olarak 18 farklı performans göstergesiyle gerçekleştirdiği alan bazlı değerlendirmede dünyada da 626'ıncı sırada yer aldı.

THE değerlendirme kriterlerini karşılayan üniversite 2024, 2025 ve 2026'da sıralamalarda yer alma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin uluslararasılaşma odaklı vizyonunun kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Times Higher Education'un saygın bir kuruluş olduğunu ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Değerlendirmelerinde üst sıralarda yer almak guru verici. Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünün ve akademik yetkinliğinin geldiği noktayı açıkça ortaya koydu. Farklı ülkelerden akademisyenler ve araştırmacılarla geliştirilen işbirlikleri, uluslararası öğrenci hareketliliği ve küresel ölçekte yürütülen bilimsel çalışmalar, bu başarının temelini oluşturdu. Uluslararasılaşmayı merkeze alan vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."