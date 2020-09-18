Nomadland Filmi - Son Dakika

60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.
Yönetmen: Chloé Zhao
Senaryo: Chloé Zhao, Jessica Bruder
Oyuncular: Frances McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier, Linda May, Angela Reyes, Carl R. Hughes, Douglas G. Soul, Ryan Aquino, Teresa Buchanan, Karie Lynn McDermott Wilder, Brandy Wilber, Makenzie Etcheverry, Bob Wells, Annette Wells, Rachel Bannon, Swankie, David Strathairn, Bryce Bedsworth, Sherita Deni Coker, Merle Redwing, Forrest Bault, Suanne Carlson, Donnie Miller, Roxanne Bay, Matt Sfaelos, Ronald O. Zimmerman, Derek Endres, Paige Dean, Paul Winer, Derrick Janis
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Nomadland
Yapımcı Firma: Cor Cordium Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 108 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:54 - Kaynak: InterSinema.com
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