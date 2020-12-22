Norduz koyununun 13 kaburgası var, sadece Van'da yetiştiriliyor - Son Dakika

DÜNYADA sadece Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Norduz koyunu, Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında ve nesli koruma altında bulunuyor. Eti ve sütünün daha kaliteli olduğu belirtilen bu koyun ırkının bir özelliği de normal koyunlara göre, onu daha güçlü yapan 13 kaburgasının bulunması. Norduz koyunu, uzun bacaklı ve yüksek yapılı, boynu tamamen yapağı ile kaplı, üç parçalı kuyruğa sahip.

2018 yılında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, "Cumhurbaşkanımızın da sürü büyütme programları yatırımları bunu biraz daha faydalı yöne götürüyor. İnşallah biz bu hayvanımızı sayı olarak daha da yükselteceğiz" dedi.