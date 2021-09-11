Normalleşmenin olumlu etkileri görülmeye başlandı

Pandemi yasaklarının kalkması, gündelik hayatta normalleşmeye gidilmesiyle beraber esnaf yavaş yavaş eski düzenine kavuşuyor. Pandeminin ekonomik açıdan açtığı yaralar, normalleşme süreciyle sarılmaya başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin etkisi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi hissedildi. Virüsün daha çok yayılmaması adına yurt genelinde birçok kısıtlama meydana gelmiş ve iş yerleri kapanıp, birçok meslek iş yapamaz hale gelmişti. Yasakların kalkması gündelik hayatta normalleşmeye gidilmesiyle beraber esnaf yavaş yavaş eski düzenine kavuşuyor. Pandeminin ekonomik açıdan açtığı yaralarını normalleşme süreciyle sarılmaya başlandığı belirtildi. Pandemi yasaklarında düğünlerin yasak olması çiçekçileri de olumsuz etkilemişti. Düğün arabası süslemesi, çelenk ve gelin buketi yapan çiçekçiler o dönemde iş yapamaz olmuştu. Şimdilerde ise yasakların kalkması, düğün sezonunun açılması çiçekçilerin yüzünü güldürmeye başladı. Diyarbakır'da 30 yıldır çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren, pandemiden olumsuz etkilediğini belirten Mustafa Serkan Güleçoğlu, "Pandemi süreci bütün sektörleri olumsuz etkilediği gibi bizi de etkiledi. Biz çiçekçilik sektöründe yaş işle uğraştığımız için, yasak döneminde hem saksı çiçekleri, hem canlı çiçeklerde büyük zarar ettik. Pandemi sürecinde düğünlerin yasak olmasından dolayı düğün arabası süsleme, çelenk, gelin buketlerinde hiç iş yapamadık. Fakat düğün sezonu açıldıktan sonra tabi ki işlerimiz yoğunlaştı eski düzenimize kavuştuk. Düğünlerin artık yapılıyor olması, kafelerin açık olması insanların sevdikleriyle bir yerde otururken duygularını dile getirmek için çiçek alması işlerimizi düzene soktu. Tabi ki bunların hepsi normalleşmeyle birlikte oldu. Bu normalleşmeyle birlikte işlerimizde açılma meydana geldi" diye konuştu. - DİYARBAKIR