Nörofibromatozis hastası kardeşlere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, nörofibromatozis Tip 1 hastası 2 kardeşe doğum günü sürprizi yaptı.



Deri ve sinir sistemini birlikte etkileyen hastalıklar arasında en yaygın görülen rahatsızlıklar arasında yer alan nörofibromatozis Tip 1 hastası olan İhsan ve Yasin Kıbrıslı kardeşlerin şehir turu atma hayalini yunus polislerle daha önce gerçekleştiren İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş bu kez doğum günü sürprizi ile kardeşleri sevindirdi.



Güneş ve beraberinde yunus polisleri, 25. yaşına giren İhsan Kıbrıslı'ya sürpriz yaparak doğum günü pastası kestiler. Kıbrıslı ailesi tarafından karşılanan polisler 2 kardeşin yüzünü güldürüp mutluluklarına ortak oldular. Doğum günü pastasının kesildiği ve hediyelerin verildiği kutlamada duygularını ifade eden İhsan ve Yasin Kıbrıslı kardeşler polisleri ve emniyet müdürü çok sevdiklerini ve yanlarında oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti. Nörofibromatozis Tip 1 hastalığının ilerlemesi nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve evden çıkamayan İhsan Kıbrıslı, doğum gününde bir kez daha polislerle şehir turu attı. - HATAY