Norveç gemisinin 9 mürettebatı Gine Körfezi'nde kaçırıldı

Gine Körfezi'nde Norveç'e ait bir gemiden 9 mürettebatın kaçırıldığı bildirildi.

Benin kıyılarında demirli olan olan Norveçli nakliyat şirketi J.J.Ugland'a ait olan MV Bonita gemisinden 9 mürettebatın kaçırıldığı duyuruldu. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, gemide Benin'e gübrelerde yaygın olarak kullanılan aktöz taşındığı belirtilirken, korsanların Cumartesi sabah saatlerinde gemiyi ele geçirdikleri vurgulandı ve güvenlik sebebiyle kaçırılan mürettebat üyelerinin kimlikleri açıklanmadı. Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ugland Acil Durum Ekibi durumla ilgileniyor ve gerekli otoritelerle iletişim geçiyor. Kaçırılan mürettebat üyelerinin ailelerine haber verildi ve gelişmelere göre haberdar edilmeye devam edilecekler."Geminin demir attığı Cotonou Limanı yetkilileri ise, kaçırılan mürettebat üyeleri arasında geminin kaptanının da yer aldığını belirtti ve gemide kalan diğer mürettebat ile görüşüldüğü belirtildi. Gine Körfezi'nde korsanlık faaliyetlerinin önüne geçilemiyor. Temmuz ayında Nijerya'daki bir Türk gemisinden 10, Ağustos ayında da Kamerun'da Almanya'ya ait bir gemiden 8 mürettebat kaçırılmıştı.