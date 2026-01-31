Norveç Kraliyetinde Skandal: Marius Hoiby Yargılanıyor

Norveç'te Veliaht Prenses'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz, şiddet, yüksek miktarda uyuşturucu taşıma gibi suçlamalarla Salı günü hakim karşısına çıkacak.Norveç kraliyet ailesini sarsan en büyük skandalda Salı günü yargılama süreci başlıyor. Veliaht Prenses Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, dört kadına tecavüz, uyuşturucu ve saldırı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Hoiby, Prenses Mette-Marit'in Veliaht Prens Haakon ile evlenmeden önceki bir ilişkisinden olan çocuğu.

Suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Marius Borg Hoiby, 38 farklı iddiadan yargılanacak. Duruşmaların 19 Mart'a kadar tamamlanması, kararın ise yargılamanın sona ermesinden birkaç hafta sonra açıklanması bekleniyor.

"Kraliyet tarihinin en büyük skandalı"

Kraliyet ailesi konusunda uzman olan tarihçi Trond Noren Isaksen, "Bu, Norveç kraliyet ailesinin 120 yıllık tarihinde karşılaştığı en büyük skandal" ifadesini kullandı. AFP'ye değerlendirmede bulunan Isaksen, "(Geçmişte) Eş seçimleri, sarayın yenilenmesi gibi konularda tartışmalar oldu, ancak hiçbir zaman bu kadar çok sayıda suç isnadı içeren, gerçek anlamda cezai suçlarla ilgili bir skandal yaşanmadı" diye konuştu.

Hoiby'ye yöneltilen en ciddi suçlamalar, dört tecavüz vakası ile eski kız arkadaşlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet iddiaları. Hoiby şu ana kadar yalnızca daha hafif nitelikteki bazı suçlamaları kabul etti.

Yargılama süreci nasıl başladı?

Hoiby, 4 Ağustos 2024'te bir kız arkadaşına saldırdığı şüphesiyle gözaltına alınmış, olayın "alkol ve kokain etkisi altında" yaşandığını itiraf etmişti.

Bu olaya ilişkin soruşturma, Hoiby'nin dört kadına tecavüz ettiği ve bunların bir kısmını kayda aldığı iddiaları da dahil olmak üzere, çok sayıda başka şüpheli suçu ortaya çıkardı. Tecavüz olaylarının 2018, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştiği öne sürülüyor.

Hoiby'ye yöneltilen suçlamalar arasında, 2020 yılında 3,5 kilo esrarın taşınmasına aracılık ettiği iddiası da yer alıyor.

Norveç'te monarşi hala popüler

Hoiby'nin herhangi bir kraliyet unvanı, resmi görevi ya da mesleki kariyeri bulunmazken masrafları veliaht çifti tarafından karşılanıyor.

Veliaht Prens Haakon, kendisinin ve eşi Mette-Marit'in duruşmalara katılmayacağını duyurdu.

Savcı Sturla Henriksbo ise, herkesin kanun önünde eşit olduğunu vurgulayarak, "sosyal statü, köken ya da aile bağlarının" yargılama sürecini olumlu veya olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Bu skandala rağmen kraliyet ailesi Norveç'te hala büyük ölçüde popülerliğini koruyor. Kamu yayıncısı NRK tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir kamuoyu yoklamasına göre, katılımcıların yüzde 70'i monarşiyi destekliyor. Bu oran 2017'de yüzde 81'di.

