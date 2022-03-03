Norveç merkezli çevre örgütü Bellona, Rusya'dan çekildi - Son Dakika
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Norveç merkezli çevre örgütü Bellona, Rusya'dan çekildi

03.03.2022 16:14
Norveç merkezli çevre örgütü Bellona, Rusya'dan çekildi

Rusya'da 1990'ların başından bu yana faaliyet gösteren Norveç merkezli çevre örgütü Bellona, savaş nedeniyle bu ülkeden çekildiğini duyurdu.

Rusya'da 1990'ların başından bu yana faaliyet gösteren Norveç merkezli çevre örgütü Bellona, savaş nedeniyle bu ülkeden çekildiğini duyurdu.

Barent Observer sitesinin haberine göre, Bellona'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle örgütün sivil toplum, iş dünyası ve hükümetle olan iş birliğini daha fazla sürdüremeyeceği ifade edildi.

Yakın gelecek için Rusya'daki ofislerinin çalışmalarının durdurulacağı aktarılan açıklamada, savaş bittiğinde örgütün faaliyetlerine devam etmeye hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İnsanlık ve çevre için karanlık bir dönemden geçiyoruz. Aklımız savaşın tüm kurbanlarıyla." ifadesine yer verildi.

Bellona Çevre Hakları Merkezi (ERC Bellona) Başkanı Aleksandr Nikitin, savaş nedeniyle Rusya'nın nükleer atık sahalarının güvenliği konusunda endişelerinin arttığını kaydetti.

Nikitin, nükleer enerji dahil birçok alanda uluslararası iş birliğinin duracağına dikkati çekti.

Rusya'nın kuzeyinde nükleer güvenlikle ilgili çalışmalar yürütüyor

Bellona'nın St. Petersburg ve Murmansk ofisleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1990'ların başından bu yana Rusya'nın kuzeyinde nükleer güvenlikle ilgili çalışmalar yürütüyor.

Murmansk ve Arkhangelsk bölgelerinde Soğuk Savaş denizaltılarının parçalanması ve radyoaktif atıkların güvenli şekilde yönetimiyle ilgilenen Bellona, 2017'de Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ülke lobicisi" olarak ilan edilmiş, yurt dışından aldığı fonlarla ülkede siyasi faaliyet içinde bulunmakla suçlanmıştı.

Örgüt, hukuki statüsünü yeniden düzenleyerek çalışmalarını sürdürmüştü.

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Bellona, Norveç, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç merkezli çevre örgütü Bellona, Rusya'dan çekildi - Son Dakika


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