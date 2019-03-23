Son Dakika Haberleri: Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu (2)

Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu (2)

1 saat önce

– Norveç'te 'Viking Sky' isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları sonrası yardım çağrısında bulundu.

Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu (2), System.String[]
Norveç'te 'Viking Sky' isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları sonrası yardım çağrısında bulundu.

 

Tromso şehrinden Stavanger'e seyahat etmekte olan gemi, Norveç'in More og Romsdal eyaleti yakınlarında bulunan Hustadvika limanı açıklarında 'acil durum' sinyali vererek, yardım talep etti. Bölgeye 3 helikopter ve kurtarma botları gönderildi. Ancak, şiddetli rüzgar yüzünden iki kurtarma botu geri dönmek zorunda kaldı. Yerel medyada yer alan habere göre, geminin demir atmış olması büyük dalgaların ve şiddetli rüzgarın meydana geldiği bölgede bir felaketi önledi. Ayrıca, geminin demir attığı yerin karaya yaklaşık 1 km yakınlıkta olduğu belirtildi.

 

More og Romsdal polisinin twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, geminin bin 300 yolcusu karada kurulan yolcu kurtarma merkezine tahliye edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:53 Kaynak: DHA

Norveç, Dünya
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