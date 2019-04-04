Son Dakika Haberleri: Norveç'ten Akçakoca'ya 4 Metrelik Kanosuyla Geldi

Norveç'ten Akçakoca'ya 4 Metrelik Kanosuyla Geldi

31 dakika önce

Norveç'ten 4 metrelik kanosuyla dünya turuna çıkan Jono Donnett (45), Akçakoca Limanı'na geldi.

Norveç'ten Akçakoca'ya 4 Metrelik Kanosuyla Geldi, System.String[]
Norveç'ten 4 metrelik kanosuyla dünya turuna çıkan Jono Donnett (45), Akçakoca Limanı'na geldi.

Çok sayıda ülke, deniz ve okyanusu aşarak Karadeniz'e gelen Donnett, yolculuğuna Akçakoca Limanı'nda ara verdi.

Donnett, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır deniz ve okyanusta olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 metrelik kanoyla ülke ülke gezdiğini ifade eden Donnett, "Büyük bir seyahat ile gözlerimi açmak ve neler yapabileceğimi öğrenmek istedim. Bunu hayal etmek istedim. Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Akdeniz, Ege, Yunanistan üzerinden ve şu an Batı Karadeniz'in ilçesi Akçakoca'dayım. 2 yıldır denizde bu yolculuğu yapıyorum. Bu yolculuk sırasında çok az kilo kaybettim." dedi.

Jono Donnet, Akçakoca'dan kanosuyla ayrılarak Zonguldak'ın Ereğli ilçesine doğru yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:00 Kaynak: AA

Karadeniz, Norveç, Akçakoca, Güncel
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