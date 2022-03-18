Norveçli telekom şirketi Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firmaya satacak - Son Dakika
Üye Girişi

Norveçli telekom şirketi Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firmaya satacak

18.03.2022 13:27
Norveçli telekom şirketi Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firmaya satacak

Norveç merkezli telekom şirketi Telenor'un, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firma M1 Group'a satacağı bildirildi.

Norveç merkezli telekom şirketi Telenor'un, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firma M1 Group'a satacağı bildirildi.

Telenor'dan yapılan açıklamada, Myanmar'daki yetkililerin satışı planını onayladığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Telenor'un Myanmar'daki faaliyetlerinin devrinin müşterileri, çalışanları ve şirketin partnerlerini kısa vadede etkilemeyeceği ve şirket hisselerinin tamamının satılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Myanmar basınındaki haberlerde, Lübnanlı firma M1'in Myanmar'daki faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ise askeri yönetimle daha önce ticari geçmişi bulunan Shwe Byain Phyu adlı yerel bir firma tarafından satın alınacağı iddia edildi.

Haberlerde, ayrıca, M1 Group'un, Telenor Myanmar için Norveçli firmaya 105 milyon dolar ödeyeceği ifade edildi.

İnsan hakları örgütleri, şirketin el değiştirmesinin ardından 19 milyon müşteriye ait bilgilerin gizliliğinin ihlal edilebileceği gerekçesiyle şirketin devredilmesine karşı çıkıyor.

Myanmar'daki askeri yönetim karşıtları ise şirketi satın alacak M1'in yerel ortağı ya da alt yüklenicisinin askeri cuntanın "bilgi paylaşımı" taleplerini reddedemeyeceğini ileri sürüyor.

Myanmar kanunlarına tabi olmasına karşın Norveçli firma, kullanıcı bilgilerinin paylaşımında gizlilik kurallarının ihlal edilmemesi yönündeki tutumuyla biliniyordu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

YORUMLAR
500
Fatsa'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı Fatsa'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı Myanmar'da cezaevinden firar girişiminde 7 mahkum öldürüldü Myanmar'da cezaevinden firar girişiminde 7 mahkum öldürüldü

Myanmar, Norveç, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveçli telekom şirketi Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firmaya satacak - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
11:57 Magandalar için emsal karar: Ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:34:29. #1.11#
SON DAKİKA: Norveçli telekom şirketi Myanmar'daki faaliyetlerini Lübnanlı firmaya satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement