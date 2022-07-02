Noterden çıkan adam, dakikalar önce aldığı arabayla böyle kaza yaptı - Son Dakika
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Noterden çıkan adam, dakikalar önce aldığı arabayla böyle kaza yaptı

02.07.2022 15:33

Gaziantep'te araç satın alan adam, noterden devrinin yapılmasından kısa süre sonra kaza yaptı. O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazanın araç sürücüsünün kavşaktaki sola dönüş yasağını ihlal etmesinden dolayı yaşanması saniye saniye kameraya yansıdı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde 15 Haziran'da meydana gelen kazada iddiaya göre caddede seyir halinde olan 27 ALZ 824 plakalı ticari araç sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı.

YENİ SATIN ALMIŞTI

O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen 27 Z 0973 plakalı otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı. Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilip sürüklenen ticari araç, yan yatarak durabildi. Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi.

Noterden çıktı, yeni aldığı araçla böyle kaza yaptı

SOLA DÖNÜŞ İHLALİ KAZA YAPTIRDI

Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşamıştı. Yaşanan kaza kavşaktaki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kamerasına anbean yansıdı. Noterden devri yeni yapılan hafif ticari aracın sola dönüş yasağını ihlal etmesinden dolayı kazaya sebebiyet vermesi saniye saniye kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Noterden çıkan adam, dakikalar önce aldığı arabayla böyle kaza yaptı - Son Dakika

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