Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşamıştı. Yaşanan kaza kavşaktaki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kamerasına anbean yansıdı. Noterden devri yeni yapılan hafif ticari aracın sola dönüş yasağını ihlal etmesinden dolayı kazaya sebebiyet vermesi saniye saniye kameraya yansıdı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde 15 Haziran'da meydana gelen kazada iddiaya göre caddede seyir halinde olan 27 ALZ 824 plakalı ticari araç sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Noterden çıkan adam, dakikalar önce aldığı arabayla böyle kaza yaptı - Son Dakika

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