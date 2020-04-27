Novartis İlaç'a "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Novartis İlaç'a 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' ödülü - Son Dakika Ekonomi

Novartis İlaç'a "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülü

11 dakika önce

Novartis İlaç Türkiye, kurum kültürü oluşturulması alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Great Place to Work tarafından düzenlenen "2020 Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında "En İyi İşveren" ödülünün sahibi oldu.

Novartis İlaç'a

Novartis İlaç Türkiye, kurum kültürü oluşturulması alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Great Place to Work tarafından düzenlenen "2020 Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında "En İyi İşveren" ödülünün sahibi oldu.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, 5'inci kez üst üste "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilen şirket, bu yıl aynı zamanda özel ödül kategorisinde "EVP (İşveren Markası ödülü)", "5. Yıl Özel Ödülü" ve "Kadın Çalışanlar için En İyi İş Yeri 1.'lik Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis, Novartis İlaç olarak 5 yıl boyunca "Türkiye'nin En İyi İşvereni" olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Potnis, başarıyı çalışanlara ve yarattıkları kültürü sahiplenmelerine borçlu olduklarını belirterek, "İlham veren, meraklı ve yetkin kültürümüz başarımızın temelini oluşturuyor. Aldığımız bu ödül, cinsiyet ayrımı yapmaksızın iş ve özel hayat entegrasyonuna ve kadın liderliği alanlarına yaptığımız yatırımların en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya ise çalışanlarının her zaman kendilerinin en büyük değeri ve önceliği olduğunu ifade ederek, kalıcı başarının temelinde mutlu ve huzurlu çalışanlar olduğunu belirtti.

Novartis İlaç olarak, çalışanların katkıları ve yıllardır sürdürdükleri insan kaynakları uygulamalarıyla güçlü bir Novartis kültürü yarattıklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu kültürün devamı için çalışanlarımızın görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Yeni insan kaynakları uygulamaları hayata geçirirken onların görüşlerini mutlaka dikkate alıyoruz. Çalışanlarımıza sürekli gelişim fırsatı sunuyoruz. Kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları destekliyor; esnek çalışma modelleri, güçlü bir çift yönlü iletişim ve takdir kültürü gibi alanlarda çeşitli uygulamalarla çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. Aldığımız ödüller bizlere daha iyi işler yapmak için ilham veriyor."

Novartis, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
11:25
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:10
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti         
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak         
11:06
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor         
11:04
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti         
11:01
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar         
10:45
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor         
10:34
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek         
10:29
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor         
10:24
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 839 milyona ulaştı! İşte en fazla bağış yapanlar Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 839 milyona ulaştı! İşte en fazla bağış yapanlar         
10:19
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi         
10:14
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu         
10:10
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi         
10:08
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu         
10:06
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor         
10:05
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek         
10:02
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı         
10:02
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı         
09:41
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek         
09:37
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki         
09:26
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı         
09:24
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü         
09:21
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi         
09:11
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak 3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak         
09:08
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar         
09:04
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı         
08:49
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi         
08:44
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak         
08:32
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim 1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 11:48:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Novartis İlaç'a "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]