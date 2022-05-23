Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı

23.05.2022 22:57

Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri kapsamında sanatçı Mamuş Baba, Kayserili hayranlarıyla bir araya geldi.

Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri kapsamında sanatçı Mamuş Baba, Kayserili hayranlarıyla bir araya geldi.

Üniversite kampüs alanında oluşturulan şenlik alanında, ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Gün boyu birçok etkinliğin düzenlendiği şenlikte, Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da söyleşi programına konuk oldu.

Şenlikte, hayvanlar için ilk yardım semineri, bilgi yarışması yapıldı. Grup Varoş konser verdi ve Dj Tarık Sayan performansıyla katılımcıları eğlendirdi.

Gün boyu devam eden şenlikte sanatçı Mamuş Baba'da sahne aldı.

Mamuş Baba, Kayserili hayranlarıyla bir araya gelerek, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Seslendirdiği parçalarla hayranlarını coşturan Mamuş Baba'ya konser sonunda NNY Üniversitesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı

YORUMLAR
500
Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor 7 Aralık Üniversitesi ile Wroclawek Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri başlatıldı 7 Aralık Üniversitesi ile Wroclawek Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri başlatıldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 01:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement