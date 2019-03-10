Numan Kurtulmuş Sancaktepe'de Vatandaşlarla Buluştu
49 dakika önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu.
AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Sancaktepe
'de vatandaşlarla buluştu. Kurtulmuş'a Sancaktepelilerin ilgisi büyük oldu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala Sancaktepeli vatandaşlarla buluştu. Samandıra
Meydan'da AK Parti seçim standına uğrayan Kurtulmuş, orada bulunan vatandaşları AK Parti'ye üye yaptı. Numan Kurtulmuş daha sonrasında MHP
ve CHP
seçim stantlarına da uğrayarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş'a Sancaktepe Belediye
Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü
eşlik etti. Sancaktepelilerden Av. Şeyma Döğücü ve AK Parti'ye destek isteyen Numan Kurtulmuş'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Sancaktepeli vatandaşlarla tek tek selamlaşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, programı nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek Samandıra'dan ayrıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:51 Kaynak: İHA
Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu
AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı
Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz
Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu