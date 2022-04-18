Nurdağı'nda 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 100 oldu - Son Dakika
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Nurdağı'nda 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 100 oldu

18.04.2022 15:19
Nurdağı'nda 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 100 oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul öncesi çağ grubu 5 yaştaki 827 potansiyel öğrencinin tamamının okullara kaydedildiği bildirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul öncesi çağ grubu 5 yaştaki 827 potansiyel öğrencinin tamamının okullara kaydedildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, yazılı açıklamasında, okul öncesi çağ grubu 5 yaştaki 827 potansiyel öğrencinin tamamının okullara kaydedildiğini belirtti.

5 yaş grubunda ilçede okullaşmayan öğrencinin kalmadığını vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:

"Potansiyel öğrencilerin tamamı okula kaydedilmiş olup, İlçemizde bu yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 100 olmuştur. Gaziantep ve Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefine ulaşılmıştır. Emeği geçen ilçe Kaymakamımız Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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milli eğitim bakanlığı, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 100 oldu - Son Dakika


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