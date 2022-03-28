Nurdağı'nda mobil araçla ücretsiz kanser taraması yapılıyor - Son Dakika

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, Nurdağı ilçesinde mobil araçla ücretsiz tarama yapıyor.
KETEM görevlilerince ilçede bugün başlayan ücretsiz tarama işlemi 2 Nisan'da sona erecek.
Nurdağı Büyükşehir Parkı'nda konuşlandırılan mobil araçta 40-69 yaş grubu kadınlara ücretsiz rahim ağzı ve meme kanseri taraması hizmeti verileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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