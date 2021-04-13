Nurdağı'nda sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir grup öğretmen ve öğrenci, sokak hayvanları için 120 kilogram kuru mama ve 140 paket yaş mama desteği sağladı.

Nurdağı ilçesindeki eğitimciler tarafından başlatılan "Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel" kampanyası çerçevesinde Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, 120 kilo kuru mama ve 140 paket yaş mama desteğinde bulundu.

Mamaların teslimi dolayısıyla düzenlenen törene Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım katıldı.

Akça, sokak hayvanları için sağlanan mama desteğinden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.???????