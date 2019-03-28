Nurdağı'nda "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Açıldı
1 saat önce
Nurdağı Kurudere Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Nurdağı Kurudere
Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım
, Emniyet Müdürü Mahmut Astan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, bilim fuarlarını düzenlemekteki amaçlarının gençleri araştırmaya teşvik ederek, önlerini açmak olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:43 Kaynak: AA
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