Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Açıldı

Nurdağı'nda "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Açıldı

1 saat önce

Nurdağı Kurudere Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Nurdağı'nda
Nurdağı Kurudere Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.


Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Emniyet Müdürü Mahmut Astan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, bilim fuarlarını düzenlemekteki amaçlarının gençleri araştırmaya teşvik ederek, önlerini açmak olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:43 Kaynak: AA

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