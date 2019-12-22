Nurgül Yeşilçay: Londra'da ev alacağım yaza da düğün istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay: Londra'da ev alacağım yaza da düğün istiyorum - Son Dakika Magazin

Nurgül Yeşilçay: Londra'da ev alacağım yaza da düğün istiyorum

6 saat önce

Tek başına kahvaltı yapan Yeşilçay, sorular üzerine "Her çok güzel gidiyor, yaramazlık yok. Londra'dan ev alacağım, yaza da düğün istiyorum" diyerek arabasına bindi.

Nurgül Yeşilçay: Londra'da ev alacağım yaza da düğün istiyorum, System.String[]

Tek başına kahvaltı yapan Yeşilçay, sorular üzerine "Her çok güzel gidiyor, yaramazlık yok. Londra'dan ev alacağım, yaza da düğün istiyorum" diyerek arabasına bindi.

Yeşilçay, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:51 
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