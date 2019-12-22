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Nurgül Yeşilçay: Londra'da ev alacağım yaza da düğün istiyorum
6 saat önce
Tek başına kahvaltı yapan Yeşilçay, sorular üzerine "Her çok güzel gidiyor, yaramazlık yok. Londra'dan ev alacağım, yaza da düğün istiyorum" diyerek arabasına bindi.
Tek başına kahvaltı yapan Yeşilçay, sorular üzerine "Her çok güzel gidiyor, yaramazlık yok. Londra'dan ev alacağım, yaza da düğün istiyorum" diyerek arabasına bindi.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:51
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