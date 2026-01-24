Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet - Son Dakika
Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet

Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet
24.01.2026 18:24
Başakşehir, Kayserispor'u 3-0 yenerek galibiyeti hak ettiğini söyledi. Şahin, oyuncularını övdü.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kayserispor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, başından sonuna kadar hak ettikleri bir maç olduğunu ifade ederek, "Maçın başından sonun kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok az pozisyon verdik. Kayseri deplasmanının ilk 20, 30 dakikası hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyorduk. Ona da oyuncularım iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, iyi bir defans anlayışı sergileyen bir Başakşehir vardı. Kayserispor'a ligde başarılar diliyorum" dedi.

Maçın hakeminin sorulması üzerine Şahin, "Ben o işleri geçtim artık. Kazanan bir hocaya soruyorsunuz. Şu anda benim açıklama yapmam hiç kimseye bir faydası olmaz. Oyunu konuşalım" şeklinde cevap verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA



Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

