Nurullah Genç: "Başarı, mutlaka bir bedel ister" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurullah Genç: 'Başarı, mutlaka bir bedel ister' - Son Dakika

Nurullah Genç: "Başarı, mutlaka bir bedel ister"

6 saat önce

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 'Şehrin söyleşisinde bu ay' programına alanında uzman isimler konuk oluyor.

Nurullah Genç:

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 'Şehrin söyleşisinde bu ay' programına alanında uzman isimler konuk oluyor.


Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünü üstlendiği 'Şehrin söyleşisinde bu ay' programına 'Başarı Emek İster' söyleşisi ile Prof. Dr. Nurullah Genç konuk oldu.


'Kimi insanları başarılı, kimi insanları başarısız olarak kategorize ettiğimiz hayatta gerçek başarı nedir? Nasıl elde edilir?' gibi soruları cevaplandıran ülkemizin birçok büyük kurumunda yönetim, başarı ve organizasyon seminerleri veren Prof. Dr. Nurullah Genç, daha sonra dinleyicilerin sorularını yanıtladı.


Genç'e, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Orhan Karaağaç, Nurullah Genç, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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