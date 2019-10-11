Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi

Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi

1 saat önce

Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildiŞIRNAK (İHA)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde havan topu saldırısında şehit olan anne Fatma Yıldızve kızları Emine Yıldız(12), Leyla YıldızŞırnak İdil'de toprağa verildi.

Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi

ŞIRNAK (İHA)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde havan topu saldırısında şehit olan anne Fatma Yıldızve kızları Emine Yıldız(12), Leyla Yıldız Şırnak İdil'de toprağa verildi.

Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi

Nusaybin, İdil, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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