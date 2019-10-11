Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi
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Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildiŞIRNAK (İHA)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde havan topu saldırısında şehit olan anne Fatma Yıldızve kızları Emine Yıldız(12), Leyla YıldızŞırnak İdil'de toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi
ŞIRNAK (İHA)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde havan topu saldırısında şehit olan anne Fatma Yıldızve kızları Emine Yıldız(12), Leyla Yıldız Şırnak İdil'de toprağa verildi.
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