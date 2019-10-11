Nusaybin'de havan topu saldırısında şehit olan anne ve kızları İdil'de toprağa verildi

ŞIRNAK (İHA)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde havan topu saldırısında şehit olan anne Fatma Yıldızve kızları Emine Yıldız(12), Leyla Yıldız Şırnak İdil'de toprağa verildi.