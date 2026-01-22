Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla öldürülen iki kız kardeşin katil zanlısı Muhiddin Bağlan (59) Diyarbakır Cezaevi'nde ölü bulundu.
Nusaybin'in 8 Mart Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'nın (41) 4 Ocak'ta evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından gözaltına alınan Bağlan, Diyarbakır Cezaevi'ne gönderilmişti.
Edinilen bilgiye göre cinayetlere ilişkin soruşturma devam ederken katil zanlısı Muhiddin Bağlan Diyarbakır Cezaevi'nde ölü bulundu.
Son Dakika › Yerel › Nusaybin'deki Katil Zanlısı Cezaevinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?