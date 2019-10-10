Nusaybin'deki olayda şehit sayısı 3'e yükseldi

Teröristlerin attığı havan topunda anne ve iki kızı şehit oldu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristlerin attığı havan topunun isabet etmesi sonucu şehit sayısı 3'e yükseldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı kentinden terör örgütü PKK/YPG tarafından havan topu ve roket mermileri atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Konuya ilişkin Mardin Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin ilimiz Nusaybin ilçemize isabet etmesi sonucu 12 yaşındaki Emine Yıldız, 15 yaşındaki Leyla Yıldız ve 48 yaşındaki anneleri Fatma Yıldız hedef alınarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermileri sonucu 24 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.