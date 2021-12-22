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Nusaybin İpek yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Nusaybin İpek yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

22.12.2021 15:38
Nusaybin İpek yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi mevkiinde İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak plakalı cip, Duruca Mahallesinde park halinde otobüse binmeye çalışan otobüs personeli ve yolculara çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otobüs şoförü Erdal Elbaner (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elbaner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi sürerken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MARDİN

Nusaybin İpek yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Nusaybin, Duruca, Mardin, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin İpek yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nusaybin İpek yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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