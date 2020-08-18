Nusaybin Kaymakamı Temizkan, maske denetimi yaptı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, ilçe merkezinde maske denetiminde bulundu.

Nusaybin Üçyol ve Dörtyol çarşı esnafını gezen Kaymakam Temizkan, esnafa maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Çarşı merkezinde bulunan erkek kuaförlerini de ziyaret eden Kaymakam Temizkan, Kuaför Salonlarında tek kullanımlık havlu ve tek kullanımlık önlük kullanılması uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlem ve tedbirler hakkında da vatandaşlara bilgilendirme yapan Kaymakam Temizkan, bazı vatandaşlara maske dağıtımında da bulundu.