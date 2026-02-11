ABD'nin Gazze Planında Silah Teslimi İddiası - Son Dakika
ABD'nin Gazze Planında Silah Teslimi İddiası

11.02.2026 11:06
ABD'nin hazırladığı Gazze planı taslağına göre, Hamas'tan "İsrail'i vurabilecek tüm silahları teslim etmesinin" isteneceği, başlangıçta ise Hamas'ın "bazı küçük silahları elinde tutmasına izin verileceği" iddia edildi.

New York Times gazetesinin yetkililer ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına aşina ve ismi paylaşılmayan kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Hamas'a "elindeki silahlar" için teklifte bulunacağı belirtildi.

Gazze planı taslağına göre, Hamas'tan "İsrail'i vurabilecek tüm silahları teslim etmesinin" isteneceği, başlangıçta ise Hamas'ın "bazı küçük silahları elinde tutmasına" izin verileceği aktarılan haberde, ayrıntıların değişebileceği ve farklı taslakların ortaya çıkabileceği ileri sürüldü.

Son halinin nihayete ermesi halinde planın, "Hamas'ın askerden arındırılmasına yönelik önemli bir çabayı temsil edeceği" belirtilen haberde, "Hamas'ın silahlarının çoğunu bırakması halinde bu durum, Hamas'ın iktidar üzerindeki tekelini azaltma yönünde bir atılım olacak." ifadesine yer verildi.

Taslak planın "tamamlanması aylar veya daha uzun sürebilecek aşamalı bir silahsızlanmayı öngördüğünü" aktarılan haberde, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov dahil yetkili ekibin, planın son halini birkaç hafta içinde Hamas ile paylaşmayı planladığı ifade edildi.

Silahsızlanma "her şeyin temel taşı"

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation'dan İsrail uzmanı Shira Efron, açıklamasında bölgede silahsızlanmayı "her şeyin temel taşı" olarak nitelendirdi.

Efron, "Eğer bu gerçekleşmezse, biri İsrail diğeri Hamas tarafından yönetilen iki Gazze ile karşı karşıya kalabiliriz ya da tam teşekküllü bir savaşa geri dönülebilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hafta sonu Doha'da katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, Hamas'ın silahlarını elinde tutmak istediğini ancak yakın gelecekte kullanmayı planlamadığını bildirerek "İşgal olduğu sürece direniş de vardır." demişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında, 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

