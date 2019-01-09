O Ayaklar Artık Ölümsüz: Ronaldinho Brezilya'da Bir Müzeye Ayak İzlerini Bıraktı
41 dakika önce
Brezilya futbolunun yaşayan en önemli isimlerinden Ronaldinho, ayak izlerini Rio de Janeiro'daki Maracana stadyumunda bulunan bir müzeye bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:21 Kaynak: Youtube
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