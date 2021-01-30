O ilçede vaka sayıları sıfırlandı - Son Dakika

O ilçede vaka sayıları sıfırlandı

30.01.2021 17:00

O ilçede vaka sayıları sıfırlandı 21 bin nüfuslu ilçede vakalar sıfıra düştü Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: "10 gündür ilçemizde vaka çıkmıyor" "Hayat Kaynaşlı'da normale dönecek"DÜZCE – 2020 yılının nisan ayında ilk korona virüs vakasının görüldüğü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 9 ay...

O ilçede vaka sayıları sıfırlandı

21 bin nüfuslu ilçede vakalar sıfıra düştü

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin:

"10 gündür ilçemizde vaka çıkmıyor"

"Hayat Kaynaşlı'da normale dönecek"

DÜZCE – 2020 yılının nisan ayında ilk korona virüs vakasının görüldüğü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 9 ay sonra vakalar tamamen sıfırlandı. 10 gündür pozitif hasta ve temaslı görülmeyen ilçede Belediye Başkanı Birol Şahin'de açıklama yaparak, vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynaşlı ilçesinde Korona virüs vaka sayısı, alınan önlemlerle sıfırlandı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, 10 gündür yeni pozitif vakaya rastlanılmadı. 21 bin nüfusa sahip ilçede salgın boyunca alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu belirten Kaynaşlı Belediye Başkan Birol Şahin, ilçe halkının psikolojik olarak rahatlama sürecine girdiğini söyledi.

"Kaynaşlı'da vaka sayısı sıfır"

İlçede pozitif vaka kalmadığını belirten Belediye Başkanı Birol Şahin, "Kaynaşlı'da 10 günden beri herhangi bir vaka görülmemiştir. Şu an itibariyle Kaynaşlı'da vaka sayısı sıfır. Bu da hem halkımızı hem de bizi çok memnun etti. İnşallah böyle devam ederiz. Tabii halkımız psikolojik olarak da rahatladı" dedi.

"Hayat Kaynaşlı'da normale dönecek"

Vaka sayılarının sıfırlanmasıyla birlikte, vatandaşların ilçede hayatın normale dönmesini beklediklerini belirten Başkan Şahin, "İnşallah hayat Kaynaşlı'da normale dönecek. Halkımız da sabırsızlıkla bekliyor. Kahvehanelerin, lokantaların, halı sahaların açılması önemli bu noktada. Tedbirlere dönerek böyle bir duruma gelmemizle birlikte halkımız da normal hayata dönmeyi hak etti. İnşallah hem yasaklar kalkar hem de esnaflara uygulanan dükkan açma yasağı da kalkar ve normal hayata en kısa zamanda dönmüş oluruz" şeklinde konuştu.

"Sürekli ücretsiz maske dağıttık"

Pandeminin ilk günlerinden itibaren ilçede sıkı tedbirler alındığını ve salgının bu çalışmalarla birlikte kontrol altında tutulduğunu ifade eden Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz başından beri tedbirlerimizi aldık. Pandeminin ilk zamanlarında biraz vaka görülmüştü ama sonra tedbirleri biraz daha sıklaştırdık. İşin asıl sırrı temizlik. Kaynaşlı Belediyesi olarak sürekli halkımızı uyardık. Belediye olarak sürekli caddelerimizi yıkadık. Sokaklar, otobüs durakları, otobüsler, dolmuş ve taksiler, çöp konteynerleri, kapalı alanlar, ortak kullanım alanları gibi birçok alanda temizlik ve dezenfekte işlerini yaptık. Sürekli vatandaşlarımıza maske dağıttık. Pandeminin başından beri sürekli ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz. Bütün kurumları temizledik. Bütün okullara hijyen setleri dağıttık. Şu anda da bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Cumartesi Pazar demiyoruz sürekli çalışıyoruz. Bu çalışmalarında sonucunu görmüş olduk. Bu demek değildir ki, artık rahatlayalım. Bundan sonra da herhangi bir vaka olmaması için halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Bu konuda halkımızı sürekli olarak uyarıyoruz"

O ilçede vaka sayıları sıfırlandı
O ilçede vaka sayıları sıfırlandı
O ilçede vaka sayıları sıfırlandı
O ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Birol Şahin, Kaynaşlı, Hisarcık, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel O ilçede vaka sayıları sıfırlandı - Son Dakika


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