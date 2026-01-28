O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı - Son Dakika
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

28.01.2026 21:56
Soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü kentlerimizden Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan kar kalınlığı trafik tabelalarının yüksekliğine ulaştı.

Doğu Anadolu'nun en çok kar yağışı alan illerinden biri olan Bitlis'te, etkili olan yoğun kar yağışı şehri adeta beyaz bir örtüyle hapsetti.

TRAFİK TABELALARINA ULAŞTI

Kent merkezinde ve karayollarında kar kalınlığı yol kenarlarındaki trafik tabelalarının seviyelerine ulaştı.Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi aştığı bölgelerde, ekipler yolları açık tutmak için gece gündüz mesai harcıyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü ve yol kenarlarında kar duvarlarının oluştuğu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

