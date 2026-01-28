Doğu Anadolu'nun en çok kar yağışı alan illerinden biri olan Bitlis'te, etkili olan yoğun kar yağışı şehri adeta beyaz bir örtüyle hapsetti.
Kent merkezinde ve karayollarında kar kalınlığı yol kenarlarındaki trafik tabelalarının seviyelerine ulaştı.Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi aştığı bölgelerde, ekipler yolları açık tutmak için gece gündüz mesai harcıyor.
Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü ve yol kenarlarında kar duvarlarının oluştuğu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?