O paralar patronların cebine gitmesin!

İngiltere Premier Lig'de birçok ligde olduğu gibi koronavirüs salgını sürecinde oyuncuların ücretlerinde indirim gündemde... Kimi kulüp yüzde 10, kimisi yüzde 50 oranında futbolculardan kesinti talep ederken, lig genelinde maksimum 12 ay olmak üzere yüzde 30 oranında indirim konusunda genel bir kanaat oluşmuştu. Lakin geçen cumartesi Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve kulüp sahipleri bir araya gelirken toplantıdan sonuç alınamadı. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı (Ve kalabalık nedeniyle pek de verim alınamayan) toplantının detayları Mirror Gazetesi'nde yayımlandı.



'FUTBOLCULARA BASKI VAR'



· Habere göre videokonferans toplantı sırasında mali krizin durumu ve boyutu paylaşılırken, kulüplerin 762 milyon Sterlin'lik yayın geliri dahil olmak üzere toplam 1.1 milyar Sterlin kaybetmesinin beklendiği dile getirildi. Videokonferans sırasında bazı oyuncuların 'alıngan' yaklaşım gösterdiği görülürken söz alan Manchester City'li de bruyne futbolun kurtarılması(!) konusunda futbolculara büyük baskı yapıldığını öne sürdü. Öte yandan Premier Lig'de yer alan 20 kulübün kaptanı kendi aralarında Whatsapp grubunu kurdu, videokonferanstan hemen sonra da kendi aralarında gayri resmi bir toplantı yaptılar. Tüm kaptanların ortak kaygısı, bu jestlerinin karşılığının doğru yere gitmesi... Zira ligde oynayan tüm futbolcuların ücretlerinde yüzde 30'luk indirime gidilmesi, 12 aylık süreçte 500 milyon Sterlin'lik rakama denk gelecek. Bu durumda birleşik Krallık Hükümeti 200 milyon Sterlin'in üzerinde vergi kaybı yaşayacak. Mirror'a göre kaptanların toplantısında konuşulanların satır başları şöyle:



· İyi kazandığımız doğru, fedakarlık yapmaya da hazırız ama bu paralar doğru yere mi gidecek?



· Vazgeçtiğimiz paralar kulüp personellerine veya sağlık çalışanlarına fayda sağlamalı.



· Yaptığımız jest, zengin kulüp sahiplerine gitmemeli.



· Ücret kesintisi konusunda futbolculara karşı bir zorlama var. Bu zorlama neden sadece futbolculara yapılıyor?



ALMANYA'DA İDMANLAR BAŞLADI



Salgın nedeniyle tüm maçların 30 Nisan'a kadar ertelendiği Almanya Bundesliga'da birçok kulüp antrenmanlara başladı. Bayern Münih, Mönchengladbach, Wolfsburg, Paderborn ve Eintracht Frankfurt kulüpleri sıkı önlemler altında top başı yaptı.



ÖNCELiK TOP iDMANI



Oyuncuların minimum riske girmesi için tüm antrenmanlar küçük gruplar halinde yapıldı. Antrenmanlar basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirildi. Paderborn Teknik Direktörü Steffen baumgart "Oyuncuların yeniden futbola dönmesi çok önemli. Yeni antrenmanlarımızda top çalışmalarına odaklandık. Fiziksel çalışmaları kendi başlarına yapacaklar" dedi.



LIVERPOOL GERİ ADIM ATTI ÇALIŞANLARINI İŞE ÇAĞIRDI



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından İngiliz devi Liverpool, ekonomik önlemleri gerekçe göstererek radikal bir karar almıştı ve birçok çalışanına ücretsiz izin vererek göndermişti. Bu karar sonrasında birçok kesimden gelen büyük tepki üzerine kararından vazgeçen Premier Lig ekibi, geri adım attı. Geçen ay 42 milyon Pound kar açıklayan Liverpool Kulübü'nün CEO'su Peter Moore yaşananların ardından taraftarlara bir mektup yazarak geçen hafta aldıkları karar nedeniyle özür diledi. Koronavirüs salgınından kulübü korumak istediklerini belirten Moore açıklamasında, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.



