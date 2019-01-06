O Ses Türkiye Aslında Ne?
1 saat önce
Neden O Ses Türkiye'den 1 tek kişi bile çıkmaz müziğintepelerine doğru yol alabilen? İşte milyondolarlık anket sorumuz, cevabını yorumlarayaz okuyalım!
Neden O Ses Türkiye
'den 1 tek kişi bile çıkmaz müziğin
tepelerine doğru yol alabilen? İşte milyon
dolarlık anket sorumuz, cevabını yorumlara
yaz okuyalım!
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:21 Kaynak: Youtube
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