Son Dakika › Dünya › Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor - Son Dakika Dünya
Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor
6 saat önce
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını' söyledi.
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını' söyledi.
Asya ülkelerinden Singapur'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin son gününde 'liderlik'le ilgili yaptığı bir konuşmada Obama, kadınların iktidarda olmalarının önemine vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:22
Son Dakika Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü Trump'a yönelik azil raporu açıklandı Otopsi odasında bir kadının cesedine istismar uygulayan görevliyi polis bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı