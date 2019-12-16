Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor - Son Dakika Dünya

Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor

6 saat önce

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını' söyledi.

Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor, System.String[]

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını' söyledi.


Asya ülkelerinden Singapur'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin son gününde 'liderlik'le ilgili yaptığı bir konuşmada Obama, kadınların iktidarda olmalarının önemine vurgu yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Barack Obama, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:22 
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