obilet.com ile Kamil Koç'tan iş birliği - Son Dakika

obilet.com ile Kamil Koç'tan iş birliği

16.10.2020 09:59
obilet.com ile Kamil Koç'tan iş birliği, System.String[]

Türkiye'nin en eski otobüs firmalarından Kamil Koç'un biletlerine otobüs-uçak bileti satış platformu obilet.com aracılığıyla ulaşılabilecek.

Türkiye'nin en eski otobüs firmalarından Kamil Koç'un biletlerine otobüs-uçak bileti satış platformu obilet.com aracılığıyla ulaşılabilecek.

Obilet'in açıklamasına göre, Kamil Koç biletleri, bugünden itibaren obilet.com üzerinden satışa açıldı.

Bini aşkın araçlık filosuyla 60'tan fazla il ve 200'ün üzerinde noktaya yolcu taşımacılığına devam eden Kamil Koç'un seferlerine, bundan böyle obilet.com ve Obilet mobil uygulamaları üzerinden de ulaşılabilecek. İş birliğiyle yolcular, Obilet uygulamalarından Kamil Koç seferlerine ait biletleri satın alabilecek; iptal ve iade işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Obilet Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, SimilarWeb verilerine göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen seyahat sitesi ve bilet satış platformu olduklarını bildirdi.

Her geçen gün genişleyen portföylerine sektörün lider oyuncularından biri olan Kamil Koç'un da katılıyor olmasını gururla ve sevinçle karşıladıklarını kaydeden Gürocak, "Milyonlarca ziyaretçimizi Kamil Koç ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Obilet kullanıcıları uzun zamandır Kamil Koç biletlerine de platformumuz aracılığıyla kolayca ulaşmayı bekliyordu. Kullanıcı memnuniyetini hedef alarak otobüs firmalarıyla iş birliği kurmaya ve aramızdaki ilişki ağını genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

"İş birliği yapan firmaların satış ciroları artıyor"

Yiğit Gürocak, firmalara bedelsiz biletleme yazılımı hizmeti sağlayan obilet.com'un, ayrıca onlara ihtiyaç duyabilecekleri her türlü teknik konuda altyapı ve destek de sunduğunu belirterek, iş birliği yapan firmaların internet satış cirolarını ciddi oranda artırdıklarını vurguladı.

Ziyaretçileri Türkiye'nin en geniş otobüs ve havayolu firması portföyü ile buluşturduklarını anlatan Gürocak, milyonlarca kişilik ziyaretçi havuzundan yararlanmak isteyen yeni firmaların bünyelerine katılmasıyla firma portföyünün büyüdüğünü, ziyaretçi sayısının arttığını bildirdi.

Gürocak, "Bunun sonucu olarak da hem tüketiciler çok daha zengin ve ekonomik alternatiflere kavuşuyor, hem de firmalar tüketicilere en etkili şekilde ulaşma şansını elde ediyor." açıklamasında bulundu.

"İş birliğiyle en erişilebilir marka oluyoruz"

Kamil Koç Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Boysan ise iş birliğinin her iki firmayı da ileri taşıyacağını belirterek, daha fazla müşteriye ulaşmak ve daha fazla yolcuyu güvenli yolculukla tanıştırmak istediklerini bildirdi.

obilet.com'un bu amacı gerçekleştirme yolunda büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Boysan, "Kamil Koç, 2019'da otobüs taşımacılığı küresel lideri FlixBus tarafından satın alınması sonrası büyümeye devam ediyor. Şu an tüm yurda yayılmış 600'ü aşan bilet satış noktasıyla Türkiye'nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumundayız. Obilet iş birliğiyle bu konumumuzu daha da perçinliyor ve artık online mecralarda da en erişilebilir' marka oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kamil Koç, Türkiye, Otobüs, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi obilet.com ile Kamil Koç'tan iş birliği - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor
Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu         
09:44
Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli         
09:25
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdı         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı         
02:53
Çaldığı 140 ekran televizyonu kucaklayıp götürdü, rahatlığıyla şaşırtan hırsızı kameralar yakalattı Çaldığı 140 ekran televizyonu kucaklayıp götürdü, rahatlığıyla şaşırtan hırsızı kameralar yakalattı         
00:59
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu         
22:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 10:03:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: obilet.com ile Kamil Koç'tan iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei