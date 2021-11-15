"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı - Son Dakika

Türk halkı, başına gelenler olayları açıklama amacıyla birbirinden farklı atasözlerini gündelik hayatında kullanıyor. İşte o atasözlerinden biri de "Ocağıma incir ağacı diktin" şeklindeki atasözü. Bu söz halk arasında "Evimi yıktın, evime zarar verdin" anlamında kullanılıyor. Fakat çoğu kimse bu hikayenin nereden geldiğini bilmiyor.

"SUYA ULAŞMAK İÇİN BETONU DELİYOR"

Anlatılanlara göre incir ağaçları, derinlerdeki suya ulaşmak için her türlü kuvvete karşı koyabiliyor. Evlerin yakınlarına dikilen incir ağaçları da suya ulaşmak için evin temelindeki beton ve plastik maddeleri delerek, suya ulaşıyor. Bu durumun da evin temeline zarar verdiği düşünülüyor. İşte bu yüzden incir ağaçlarının evlerden uzak dikilmesi tavsiye ediliyor.

"HAYATINI SÖNDÜRMEK İSTERSEN LAZIM OLUR"

Bir başka rivayete göre ise dönemin zalim kralı, saraydaki incir ağaçlarını söktürürken biri ile karşılaşır ve karşısındaki kişi "Söktürme o ağaçları, birinin ocağına dikmek, hayatını söndürmek istersen lazım olur sana..." öğüdünü verir. Zalim kral da daha sonra bu incir ağaçlarını fakir bir adamın evine diker ve adamın evi başına yıkılır. Ancak ağacın laneti daha sonra kendisini bulur.

HARABE EVLERDE OLUR

Bu yüzdendir ki incir ağaçları genellikle harabeleri, terk edilmiş evleri, kuytuları pek sever ve oralarda boy sürer. Hep fakir fukaranın malına göz diken zalim bir adama incir ağacıyla zulmünün hatırlatılması bundandır. Bir diğer inanış da; incir ağacından düşenin mutlaka bir yeri kırılır, çünkü incir ağacı insan dışı varlıkların uğrak yeridir.